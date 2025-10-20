Milan-Fiorentina Montolivo | Leao è tra i migliori nel nostro campionato ma secondo me potrebbe …

Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, ha espresso un parere sul momento di Rafael Leao, tornato a segnare dopo una lunga assenza a San Siro, trascinando con una doppietta i rossoneri ad un successo fondamentale in vista del proseguo del torneo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Montolivo: “Leao è tra i migliori nel nostro campionato, ma secondo me potrebbe …”

