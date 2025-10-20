Milan-Fiorentina lo sfogo del ds Pradè | Pioli merita fiducia La colpa è solo mia
Firenze, 20 ottobre 2025 – Alla fine prevale la rabbia, seppure il momento porti con sé anche tanta amarezza. Daniele Pradè piomba davanti ai microfoni quando la partita è finita da una manciata di minuti. "Se il Var deve richiamare l’arbitro per un grave errore, questo è un errore grave del Var e Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci stiamo giocando la vita e bisogna capire che non si può fare una roba del genere. Una cosa scandalosa, è stato a terra venti minuti e neanche l’aveva sfiorato. Un episodio grottesco, non si può vedere. La Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
