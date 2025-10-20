Milan-Fiorentina Leão non convince Marchegiani | Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leão protagonista di Milan-Fiorentina con una doppietta, ma la prestazione non convince Luca Marchegiani, che nel post-partita a Sky Sport riflette sulla prestazione del portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina le227o non convince marchegiani non c8217232 da fare tanta poesia sulla prestazione

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Leão non convince Marchegiani: “Non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione”

News recenti che potrebbero piacerti

Il Milan cresce e convince. Delusione Fiorentina - Occhi puntati sul derby deciso dal gol di Pellegrini, colui che in estate sembrava ormai ... Scrive tuttomercatoweb.com

>>>ANSA/ Roma vince derby e agguanta Milan, crisi Fiorentina - Gasperini ripesca Pellegrini dalla panchina e l'ex capitano regala alla Roma un sofferto successo nel derby che inguaia la Lazio di Sarri, al terzo stop in quattro gare. Riporta ansa.it

Il Milan inizia a candidarsi allo scudetto. Convince anche la Roma - Un'analisi a tutto tondo nel corso del TMW News di oggi per parlare della lotta scudetto alla luce della vittoria del Milan di ieri contro il Napoli. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Le227o Convince