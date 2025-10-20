Milan-Fiorentina le pagelle viola | Gosens buona partita Ranieri un rinvio che poteva costare carissimo

Firenze, 20 ottobre 2025 – Le pagelle viola di Milan - Fiorentina: De Gea 6 - Parte con un attimo sul tiro di Leao che è vero è angolato, ma non velocissimo, tanto da rimbalzare davanti senza però incidere sulla traiettoria. Si riprende con gli interessi disinnescando Gimenez alla sua maniera. Pongracic 5,5 - Nervoso almeno in avvio. Deve avere l'occhio attento su Leao che si muove come un ghepardo sornione, pronto a innescarsi. Per tutta la partita è un continuo battibecco con il portoghese e questo nervosismo finisce per portarlo fuori giri. Marí 6 - Stavolta prova anche a impostare e non solo a rompere il gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

