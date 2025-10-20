Milan-Fiorentina i vertici arbitrali assolvono Marinelli e Abisso Ma con un appunto

L'arbitro di campo Livio Marinelli e l'arbitro al V.A.R., Rosario Abisso, non saranno fermati dopo Milan-Fiorentina 2-1 di ieri sera a 'San Siro'. C'era il rigore per il fallo su Santiago Giménez, ma non è stata gradita una cosa nello specifico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, i vertici arbitrali assolvono Marinelli e Abisso. Ma con un appunto

Contenuti che potrebbero interessarti

Leao mattatore, Modric instacabile. Kean finisce in Gabbia, qualità Fagioli: pagelle Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

? A proposito del giudizio che verrà dato sul rigore di $MilanFiorentina. bit.ly/498HhfN - X Vai su X

Milan-Fiorentina: Rocchi dà ragione all’arbitro Marinelli sul rigore - Niente stop dopo le proteste dei dirigenti viola seguite alla partita di San Siro vinta dai rossoneri domenica sera ... Secondo msn.com

Milan, il rigore vittoria contro la Fiorentina non piace a nessuno - La lotta contro i giocatori che simulano o accentuano contatti in faccia per colpi leggeri Mi ... Si legge su panorama.it

Milan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Fiorentina: la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli ... Da affaritaliani.it