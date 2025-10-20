Milan-Fiorentina Furlani assente a ‘San Siro’ | movimenti societari all’orizzonte? Ecco cosa filtra

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, non era presente ieri sera a 'San Siro' per il match contro la Fiorentina: ecco perché. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Furlani assente a ‘San Siro’: movimenti societari all’orizzonte? Ecco cosa filtra

Scopri altri approfondimenti

2-1 sulla Fiorentina, il Milan si riprende la vetta - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Fiorentina 2-1, Var rigore e polemiche con Pradé e Pioli. Cos'è successo - X Vai su X

Gazzetta - Arbitri, retroscena Milan: Furlani ha chiamato Lega e Figc - L'ad del Milan, Giorgio Furlani, ha chiamato le istituzioni, la Figc e la Lega in particolare, per protestare per il rigore dato e poi tolto a Nkunku durante Milan- Si legge su calciomercato.com

Unione Milan: Tare, Allegri e Furlani insieme a pranzo prima della sfida contro il Bologna - Il Milan andrà alla ricerca del primo successo casalingo della stagione in serie A nell'ostico posticipo domenicale contro il Bologna. Come scrive calciomercato.com

Furlani chiama, l'AIA si scusa: dopo Milan-Bologna il dirigente ha telefonato alle istituzioni - Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, secondo quanto riportato da gazzetta. Segnala tuttomercatoweb.com