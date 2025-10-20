Milan Fiorentina continuano le polemiche sul rigore Una situazione all’insegna della rabbia
Milan Fiorentina, 2-1 tra polemiche: rimonta rossonera e rabbia viola per il rigore Il match Milan Fiorentina, andato in scena sotto le luci di San Siro, si è concluso con una vittoria in rimonta per i rossoneri, capaci di imporsi 2-1 grazie a un rigore trasformato da Leao. Un successo che lancia la squadra di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
È un Milan che nonostante le difficoltà legate agli infortuni, vince aggrappandosi ai suoi leader e al suo condottiero Tutte le pagelle di Milan-Fiorentina le trovate su Gazzetta.it e sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina - facebook.com Vai su Facebook
Moviola #Milan-Fiorentina, Parisi vede la posizione precisa di #Gimenez ed è evidente che, per evitare il possesso del milanista, il viola allarga il braccio destro, striscia il volto dell'attaccante con la mano e agisce con la trattenuta. Sanzione (rigore+giallo) app - X Vai su X
Milan, rigore contestato contro la Fiorentina: l’ex arbitro riapre il dibattito - Vittoria pesante del Milan contro la Fiorentina: i rossoneri conquistano tre punti d’oro ma l’episodio decisivo divide gli esperti e i tifosi. Riporta notiziemilan.it
Milan-Fiorentina, scoppia la bufera sul rigore Ranieri-Gimenez. La sentenza di Cesari - Nella puntata di Pressing l'ex arbitro Graziano Cesari si è soffermato sugli episodi arbitrali di Milan- areanapoli.it scrive
Rigore Milan per tocco di Parisi su Gimenez, la polemica. Pioli: «Così si invita i giocatori a simulare»; Pradè: «Brutta immagine» - Il gol di Leao su rigore regala al Milan il successo in rimonta sulla Fiorentina e il primo posto in classifica. Segnala corriere.it