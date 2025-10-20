Milan-Fiorentina Calvarese non è d’accordo con l’OFR | Scelta condivisibile se l’avesse fischiato dal campo

Giampaolo Calvarese, attraverso i suoi canali social, si esprime sull'episodio che ha portato al rigore rossonero, affermando che, secondo lui, l'on-field review non è stata la decisione giusta. Ecco le sue parole sull'accaduto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Calvarese non è d’accordo con l’OFR: “Scelta condivisibile se l’avesse fischiato dal campo”

