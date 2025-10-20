Milan-Fiorentina Calvarese non è d’accordo con l’OFR | Scelta condivisibile se l’avesse fischiato dal campo

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampaolo Calvarese, attraverso i suoi canali social, si esprime sull'episodio che ha portato al rigore rossonero, affermando che, secondo lui, l'on-field review non è stata la decisione giusta. Ecco le sue parole sull'accaduto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan fiorentina calvarese non 232 d8217accordo con l8217ofr scelta condivisibile se l8217avesse fischiato dal campo

© Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Calvarese non è d’accordo con l’OFR: “Scelta condivisibile se l’avesse fischiato dal campo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan-Fiorentina 2-2, le pagelle: Musah il solito disastro (4), Jovic la riprende (7). Maignan evita il peggio (7,5) - 2 in casa con i viola Il Milan perde definitivamente il treno per l'Europa e non va oltre il pareggio 2- Riporta leggo.it

Milan-Fiorentina, dove vedere la partita in tv: gli orari - 45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su ... Scrive sport.sky.it

Milan-Fiorentina: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming - Milan e Fiorentina non pensavano di arrivare a questa partita così, ottava e nona, lontanissime dalla zona Champions. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina Calvarese 232