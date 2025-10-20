Milan-Fiorentina bufera sul rigore di San Siro | Pradè infuriato Questo è uno scandalo!
Le luci di San Siro si sono spente, ma le polemiche no. Il 2-1 in rimonta del Milan contro la Fiorentina lascia dietro di sé una scia di rabbia e accuse, con il club viola che punta il dito contro l’arbitro Marinelli per il rigore concesso nel finale su Gimenez. Una decisione che ha cambiato volto alla partita e che, a ventiquattr’ore di distanza, continua ad alimentare il dibattito. Da un lato c’è la festa rossonera: Massimiliano Allegri si gode il primato e la crescita mentale della squadra, capace di ribaltare una gara complicata nonostante le assenze di Rabiot, Pulisic e Loftus-Cheek. Dall’altro, la rabbia di una Fiorentina che si sente tradita da un episodio giudicato eccessivo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
