Milan-Fiorentina Allegri | La squadra ha fatto una buona partita ma la strada è lunga
Milano, 19 ottobre 2025 – Nella notte che sancisce la riconquista da parte del Milan della vetta in solitaria del campionato – non succedeva dall’ottava giornata della stagione 2023-2024 – torna a brillare la stella di Rafa Leao. Ci ha infatti pensato il portoghese, con una doppietta, a regalare ai rossoneri primato e vittoria in rimonta per 2-1 a spese di una Fiorentina che resta così sul fondo della classifica con soli tre punti. Due gol che hanno ribaltato l’1-0 dei viola, passati in vantaggio al primo tiro in porta, al 55’, con Gosens che ha depositato in rete il pallone approfittando di un rimpallo sfortunato tra Maignan e Gabbia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
