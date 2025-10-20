Milan-Fiorentina Allegri | Il cammino è ancora lungo Recupereremo pochi giocatori

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' dopo Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, Allegri: “Il cammino è ancora lungo. Recupereremo pochi giocatori”

