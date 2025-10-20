Milan-Fiorentina 2-1 Pradé non ci sta | Rigore scandaloso Pioli | Così invitiamo i giocatori a simulare

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Fiorentina non ci sta e protesta contro il rigore concesso al Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A. Cos'è successo a San Siro? A una manciata di minuti dal termine della partita, Gimenez viene leggermente trattenuto in area da Ranieri e si lascia cadere a terra, con le mani al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

milan fiorentina 2 1Milan-Fiorentina 2-1, Pradé non ci sta: "Rigore scandaloso". Pioli: "Così invitiamo i giocatori a simulare" - " La Fiorentina non ci sta e protesta contro il rigore concesso al Milan nel posticipo della settima giorna ... Lo riporta adnkronos.com

milan fiorentina 2 1Milan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. sport.sky.it scrive

milan fiorentina 2 1MilanFiorentina 2-1 cronaca e highlights: Leao scatenato, Diavolo in vetta! – VIDEO - 1 cronaca e highlights: Gosens illude la Viola dopo un brutto primo tempo ma la qualità dei rossoneri esce alla distanza. Scrive generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Fiorentina 2 1