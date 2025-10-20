Milan-Fiorentina 2-1 i viola ultimi dopo il ko di San Siro | Pioli furioso con arbitro e Var
La Fiorentina crolla a San Siro contro il Milan (2-1) e resta inchiodata all’ultimo posto in classifica, senza vittorie dopo sette giornate. Una sconfitta che brucia, segnata dal gol decisivo di Rafael Leao su rigore e da decisioni arbitrali che hanno mandato su tutte le furie l’allenatore viola Stefano Pioli. L’ex tecnico rossonero, accolto con affetto dai tifosi milanisti, ha puntato il dito contro l’arbitro Marinelli e il Var Abisso, rei di aver condizionato il match. Una partita senza scintille. Il match, avaro di emozioni, si è deciso su episodi. Nel primo tempo, dominato da un ritmo lento e da squadre compatte, la Fiorentina ha tenuto il controllo senza pungere, mentre il Milan, poco incisivo, si è affidato alle folate di Leao. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
