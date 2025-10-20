Milan era rigore con la Fiorentina? Sorpresa Bartesaghi Un rinnovo vicino Gimenez e Leao …

Milan, le polemiche post Fiorentina. Bartesaghi, Leao e un possibile rinnovo importante. Ecco le top news del 20 ottobre 2025 da Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, era rigore con la Fiorentina? Sorpresa Bartesaghi. Un rinnovo vicino. Gimenez e Leao …

Approfondisci con queste news

Enormi dubbi sul rigore assegnato ieri al Milan, grazie al quale ha vinto salendo in testa alla classifica. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ne scrive in maniera scettica: “Leao la doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutr - facebook.com Vai su Facebook

Nessuno stop per Marinelli e Abisso dopo il rigore in Milan-Fiorentina. La decisione di Rocchi - X Vai su X

Milan-Fiorentina, Gimenez? Era rigore, ma... - Cosa trapela dai vertici arbitrali dell'Aia su arbitro, Var e attaccante milanista - Il rigore assegnato al Milan nel contatto tra Fabiano Parisi e Santiago Gimenez - Si legge su affaritaliani.it

Milan-Fiorentina, ma su Gimenez era o non era rigore? - La sentenza della moviola (e il parallelo con Bonny-Thuram in Juventus-Inter) - Fiorentina: la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli ... Secondo affaritaliani.it

Rigore Milan Fiorentina video, cosa dice la moviola - Moviola Milan Fiorentina, il calcio di rigore su Gimenez per fallo di Parisi c'era? Lo riporta milanlive.it