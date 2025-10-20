Milan–Como in Australia Ludi | Tema delicato Serve l’ok FIFA capire se è una partita spot o un progetto pilota

L’ipotesi di disputare MilanComo in Australia accende il dibattito e, per il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi, resta un dossier “delicato” su cui pesano valutazioni sportive, regolamentari ed economiche. Intervenendo a Radio Anch’io Sport (Rai Radio 1), il dirigente ha sottolineato che senza l’autorizzazione della FIFA il tema non può nemmeno entrare nella fase operativa: il club si è già espresso con prudenza e, fino a chiarimenti ufficiali, preferisce non esporsi ulteriormente. Due scenari: “partita spot” o laboratorio di lungo periodo. Secondo Ludi, la chiave è capire la cornice strategica: se l’evento fosse una singola partita “one-off”, le perplessità su valorizzazione del prodotto, impatto sul calendario e ritorno economico sarebbero comprensibili;. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

