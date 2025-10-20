Milan-Como in Australia l’idea non piace nemmeno a Cairo

La bocciatura senz'appello: "Non si porta il calcio italiano nel mondo con Milan-Como soprattutto se può sacrificare lo stage della Nazionale" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milan-Como in Australia, l’idea non piace nemmeno a Cairo

Scopri altri approfondimenti

Serie A, Milan in testa nel segno di Leao; impresa del Como, che apre la crisi della Juventus. Questi i risultati della domenica: Milan-Fiorentina 2-1, Como-Juventus 2-0, Atalanta-Lazio 0-0, Cagliari-Bologna 0-2, Genoa-Parma 0-0. Posticipo del lunedì sarà C - facebook.com Vai su Facebook

Da Juventus-Inter 4-3 Juve-Borussia 4-4 Verona-Juve 1-1 Juve-Atalanta 1-1 Villarreal-Juve 2-2 Juve-Milan 0-0 Como-Juve 2-0 Ajax-Inter 0-2 Inter-Sassuolo 2-1 Cagliari-Inter 0-2 Inter-Slavia 3-0 Inter-Cremonese 4-1 Roma-Inter 0-1 - X Vai su X

Milan-Como in Australia, quando si gioca il match a Perth - La partita tra Milan e Como si giocherà a Perth, in Australia: ecco quando si disputerà il match valido per la quinta giornata di ritorno ... Da gianlucadimarzio.com

Perché Milan-Como si gioca in Australia e cosa manca per l’ufficialità (ma è solo una formalità) - Perché questa decisione e cosa manca per il sì definitivo. Riporta milanlive.it

Milan Como a Perth, Australia | Introiti stimati sui 9 milioni di euro per i club: ecco tutti i dettagli - Milan Como a Perth, Australia | La singolare e discussa trasferta del Milan in Australia, dove è in programma la sfida di campionato contro il Como nella ... Riporta news-sports.it