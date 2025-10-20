Milan Allegri | Ottima reazione Ecco perché ho scelto Leao per tirare il rigore
2025-10-19 21:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Al termine della vittoria per 2-1 del Milan sulla Fiorentina, ha parlato, ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri. Il tecnico ha applaudito la squadra per la bella vittoria e la reazione dopo il goal subito: “Posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al goal non avevamo concesso nemmeno un tiro in porta. Potevamo anche evitare. Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, con Pavlovic e Athekame. Detto questo, dopo il goal subito abbiamo avuto una bella reazione”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
