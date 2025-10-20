Migranti Magi | Dl flussi inutile se non si cambia la Bossi-Fini – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "L’ennesimo decreto flussi che, a fronte della necessità strategica di aumentare sensibilmente gli ingressi regolari di lavoratori stranieri nel nostro Paese, rischia di essere inutile se resta un aumento figurativo scritto nel decreto ma che non si converte in effettivi contratti di lavoro e permessi di soggiorno come accaduto in questi anni. Per questo è necessario riformare la Bossi-Fini e bisogna farlo in fretta realizzando un meccanismo più elastico per l'incontro tra offerta e domanda di lavoro e consentendo a determinate condizioni e in modo permanente la regolarizzazione di chi è già in Italia", lo ha detto Riccardo Magi di +Europa. 🔗 Leggi su Open.online

