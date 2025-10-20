Migranti | Ciani ' Cpr ‘istituzioni totali' dove la vita delle persone non vale molto'
Roma, 20 ott (Adnkronos) - "I Cpr sono oggi quelle nuove ‘istituzioni totali' dove la vita delle persone non vale molto. Mi auguro che la fine di questo viaggio rappresenti l'inizio di un nuovo impegno comune e un'azione politica che raccolga l'obiettivo di chiudere questi luoghi per ciò che sono oggi". Lo ha detto il vice presidente gruppo Pd-Idp alla Camera e segretario Demos Paolo Ciani in occasione della presentazione, a Montecitorio, della tappa conclusiva del viaggio di Marco Cavallo nei Centri di permanenza per i rimpatri. "Un viaggio che ha attraversato l'Italia per chiederne la chiusura e per l'abolizione della detenzione amministrativa", come hanno spiegato gli organizzatori dell'evento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
