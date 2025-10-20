Migranti a Coltano il sindaco | Vigileremo affinchè siano garantite le condizioni di sicurezza

“Questa mattina ho partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul tema dei migranti trasferiti a Coltano, senza alcuna comunicazione preventiva all’amministrazione comunale". E' il sindaco di Pisa Michele Conti a rendere noto l'incontro di stamani dopo che il deputato della Lega. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

>>>Pisa, la città delle persone chiedono spiegazioni sullo spostamento di alcuni migranti a Coltano - facebook.com Vai su Facebook

Migranti a Coltano, è bufera: "Né sindaco né residenti sono mai stati informati" - D’Alessandro: "L’amministrazione lo sapeva, il percorso era stato condiviso". Secondo msn.com

Migranti a Coltano, polverone (anche) politico - I residenti del villaggio Le Rene infuriati: "Viavai continuo dal tramonto all’alba". Si legge su msn.com