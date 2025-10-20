Migranti a Coltano il sindaco | Vigileremo affinchè siano garantite le condizioni di sicurezza

“Questa mattina ho partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sul tema dei migranti trasferiti a Coltano, senza alcuna comunicazione preventiva all’amministrazione comunale". E' il sindaco di Pisa Michele Conti a rendere noto l'incontro di stamani dopo che il deputato della Lega. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

