Migliori torte al cioccolato del mondo la Tenerina ferrarese è terza | la classifica completa

Ferraratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medaglia di bronzo a livello mondiale. La torta Tenerina è un trionfo di gusto e sapore non solo per i ferraresi o per gli italiani, ma per tutti i ‘golosi’ dei cinque continenti. A stilare la classifica delle migliori torte al cioccolato del Pianeta è il portale ‘Taste Atlas’: una graduatoria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

