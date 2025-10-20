Migliori torte al cioccolato del mondo la Tenerina ferrarese è terza | la classifica completa
Medaglia di bronzo a livello mondiale. La torta Tenerina è un trionfo di gusto e sapore non solo per i ferraresi o per gli italiani, ma per tutti i ‘golosi’ dei cinque continenti. A stilare la classifica delle migliori torte al cioccolato del Pianeta è il portale ‘Taste Atlas’: una graduatoria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Le torte semplici, sono le migliori Torta di mele di Mamma Rosa https://www.facebook.com/share/p/17FP3qwyab/ - facebook.com Vai su Facebook
Di Taiwan i migliori panettoni al mondo: tutti i vincitori del 2025 - Alla seconda edizione del Campionato Mondiale del Panettone a squadre 2025, organizzata dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano e ospitata da Host Milano, ... Come scrive italiaatavola.net
Morbide, friabili, cremose e non solo: ecco le 10 migliori ricette di torte al cioccolato - Il cioccolato in abbondanti quantità dona una speciale morbidezza all’impasto, rendendolo più umido e soffice. Da amando.it
Coppa del mondo del panettone 2024, la classifica di tutti i vincitori - Primo classificato Pasquale Iannelli della Pasticceria Casa Mastroianni di Lamezia Terme, secondo posto per Pasquale ... tg24.sky.it scrive