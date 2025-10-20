Mieli ironizza sulla palestinese candidata in Campania | In leggerissimo sovrappeso

Paolo Mieli c’è cascato di nuovo. Dopo aver datop più di un anno fa della « pompeiana esperta » a Maria Rosaria Boccia, il giornalista ha definito « signora in leggerissimo sovrappeso » la palestinese Souzan Fatayer, napoletana d’adozione candidata nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali in Campania in programma il 23 e 24 novembre. Cosa ha detto Paolo Mieli. Nella sua introduzione alla rassegna stampa del giorno di 24 Mattino su Radio 24, Mieli ha introdotto Fatayer come «la palestinese napulitana che esalta Hamas, Fatayer, in lista con Avs», definendola poi «una signora in leggerissimo sovrappeso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

