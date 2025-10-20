Nel corso di “SetteVite”, il podcast di Hoara Borselli online da domani su YouTube e Spotify, si parla, tra le altre cose, della notizia dell'invito a comparire di Silvio Berlusconi del '94, scoop del Corriere della sera diretto allora da Paolo Mieli. "Sapevamo la notizia da un nostro giornalista che l'aveva presa a Palazzo di Giustizia alle 2 del pomeriggio. Avvertii il capo dello Stato che avvertì il Procuratore capo della Repubblica Borrelli, ma siccome i miei telefoni erano sotto controllo, l'ho ricostruito dopo, non le sapevo solo io ma eravamo in tanti a saperlo.", racconta il giornalista e storico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mieli e l'avviso a Berlusconi: "Il primo che mi chiamò...", cosa rivela a Borselli | VIDEO