Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera | Love story terminata

Il gossip infiamma Milano: la storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera potrebbe essere già al capolinea. Scopri tutti i dettagli e gli indizi che fanno discutere. Qualcosa non torna tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera? Pochi giorni fa sembravano inseparabili, oggi spunta l’ombra dell’addio. Secondo voci sempre più insistenti, il flirt tra la conduttrice svizzera e il manager sarebbe già naufragato. Dagospia parla di una storia scoppiata in fretta, come un popcorn lasciato troppo a lungo sul fuoco. E il tempismo sorprende: Michelle aveva da poco ufficializzato la relazione, descrivendola come serena e autentica. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: Love story terminata

