Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è finita? Scoppiati come un pop corn

Non bastava l'addio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi e neppure quello (non ancora confermato) tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ora anche la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe arrivata al capolinea. Il condizionale è d'obbligo ma la fonte, il sito Dagospia, difficilmente sbaglia quando si tratta di amori finiti e dopo avere anticipato le due rotture del giorno (Boschi prima e De Martino poi) ora Roberto D'Agostino ha svelato che anche la conduttrice svizzera sarebbe tornata single. L'ultimo gossip sulla coppia. Più che una notizia si tratterebbe di un vero e proprio scoop visto il clamore suscitato dalla coppia negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, è finita? "Scoppiati come un pop corn"

