Michelle Hunziker è finita con Nino Tronchetti Provera | l’indiscrezione

Michelle Hunziker sta portando a termine la sua ultima avventura televisiva al timone di Io Canto Family, dopo un’estate piena di soddisfazioni a livello personale. La conduttrice televisiva, infatti, ha mostrato sui social la sua splendida vacanza in Grecia in compagnia della sua bellissima famiglia e del fidanzato Nino Tronchetti Provera, con cui sembrava aver trovato una nuova solida serenità. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, l’idillio tra i due si potrebbe essere già concluso. I rumors svelano infatti che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera avrebbero già chiuso la loro storia, dopo solo pochi mesi d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Michelle Hunziker, “è finita con Nino Tronchetti Provera”: l’indiscrezione

