Michele del Sordo è il nuovo segretario provinciale
Il 17 ottobre il comitato politico federale del Prc in provincia di Foggia, ha eletto all'unanimità Michele del Sordo come nuovo segretario provinciale. Un passaggio che per il partito segna l'avvio di un percorso di rilancio politico volto a ricostruire una presenza viva nei territori e tra le.
Rifondazione Comunista Foggia: Michele del Sordo è il nuovo Segretario Provinciale - La nostra è una responsabilità collettiva, che si affronta camminando insieme, con la consapevolezza che nulla si costruisce da soli.