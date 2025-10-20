Michele del Sordo è il nuovo segretario provinciale

Il 17 ottobre il comitato politico federale del Prc in provincia di Foggia, ha eletto all’unanimità Michele del Sordo come nuovo segretario provinciale. Un passaggio che per il partito segna l’avvio di un percorso di rilancio politico volto a ricostruire una presenza viva nei territori e tra le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

