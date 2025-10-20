Michael Myers | la creatura-enigma di John Carpenter

E’ la notte di Halloween del 1963 e un uomo alto, dal volto coperto da una maschera bianca calpesta le foglie del quartiere, avanzando lento tra folle di bambini in maschera. Stiamo parlando di Michael Myers, protagonista della pellicola ‘Halloween – La notte delle streghe’ ( 1978 ), diretta dal maestro John Carpenter. Da più di 50 anni la storia di Michael riluce di una macabra bellezza e ci lascia riflettere sulla natura del Male, spesso, dagli ineffabili confini. John Carpenter e l’idea di Michael Myers: l’inizio di tutto. Come arriva sul tavolo di lavoro la storia di un killer silenzioso che si aggira per le strade dell’Illinois? John Carpenter ha raccontato in un’ intervista per il documentario A cut Above the Rest che l’idea gli venne quando ancora studiava all’Università. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

