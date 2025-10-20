Mi odia Fazio il più buono di tutti Sanremo? Non lo condurrò mai | Cattelan a teatro sfodera l'intelligenza naturale
Alessandro Cattelan sta finendo il suo giro nei teatri con lo spettacolo "Benvenuto nell'AI". "Sono odiato da molti, anche dal più buono di tutti, Fabio Fazio", poi su Sanremo: "La mia manager è Marta Donà, con la quale vinci sempre il Festival ma non lo presenti mai". L'ironia è guidata da un forte senso di libertà, da un'intelligenza naturale che spinge in un angolo quella artificiale e ne mostra tutta la vulnerabilità. Fa ridere ma anche riflettere, in un'ora e mezza di risate incessanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
