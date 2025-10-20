Mi hanno violentata nel negozio di kebab | la denuncia choc di una 16enne Trovata su una sedia dal papà
Il pomeriggio trascorso con gli amici, poi la sosta in un locale di kebab per mangiare qualcosa, in attesa che il papà la venisse a prendere. Inizia così l'incubo di una ragazza di 16 anni che, secondo quanto denunciato, sarebbe stata abusata sessualmente nello scantinato del negozio.Il kebab. 🔗 Leggi su Today.it
