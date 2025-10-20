Mi hanno violentata nel negozio di kebab | la denuncia choc di una 16enne Trovata su una sedia dal papà

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pomeriggio trascorso con gli amici, poi la sosta in un locale di kebab per mangiare qualcosa, in attesa che il papà la venisse a prendere. Inizia così l'incubo di una ragazza di 16 anni che, secondo quanto denunciato, sarebbe stata abusata sessualmente nello scantinato del negozio.Il kebab. 🔗 Leggi su Today.it

