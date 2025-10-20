Mi hanno contattato… Attentato a Sigfrido Ranucci il retroscena inquietante svelato dall’avvocato

L’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto nella notte di giovedì 16 ottobre, ha scosso profondamente il mondo del giornalismo italiano. Il conduttore di Report, il celebre programma d’inchiesta di Rai 3, è stato infatti vittima di un chiaro atto intimidatorio: la sua auto, parcheggiata sotto casa a Pomezia, è stata fatta esplodere. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha destato enorme preoccupazione, non solo per la gravità del gesto, ma anche per le possibili motivazioni che si celano dietro di esso. Secondo le prime ricostruzioni, gli investigatori non escludono nessuna pista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

