Mi avete dato il camerino di Nadia Toffa un colpo pazzesco Il nostro è stato un rapporto di odio e amore | Giulio Golia si commuove a Verissimo

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulio Golia, ospite ieri 19 ottobre nel salotto di “Verissimo”, si è raccontato sul filo della commozione, quando il discorso è caduto sull’ex collega de “Le Iene”, Nadia Toffa, scomparsa nel 2019 a causa di un tumore. “Ricordo Nadia così com’era, quando si arrabbiava, quando discutevamo. – ha detto – Il nostro è stato un rapporto di odio e amore. Era speciale, era illuminata. È entrata in punta di piedi e si è fatta valere subito, si imponeva “. “Sembrava fredda, gelida, distaccata, e poi magari ti chiamava e ti diceva le cose più carine. – ha continuato Golia – Amava Napoli, era una persona autentica, piena di luce”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

