Mezza maratona a Palermo Caronia | Non solo sport ma anche inclusione delle persone con disabilità

Palermo – “Oggi non si è celebrata solo una grande giornata di sport, ma anche un messaggio di speranza per le persone con disabilità. Il nuovo fondo regionale da un milione di euro per l’acquisto di protesi e ausili sportivi rappresenta un passo avanti significativo per la Sicilia. Con questo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Carica un selfie e scarica GRATIS le emozioni della Mezza Maratona Citta' Di Foligno Link diretto per il selfie https://join.endu.net/pix/?editionId=94525 N.B. Si consiglia di inserire un selfie o una foto dove il viso riempe tutto lo schermo del cellulare , - facebook.com Vai su Facebook

Bellissima esperienza questa mezza maratona di #Roma. Percorso un museo a cielo aperto, partecipazione straordinaria con tanti giovani stranieri ammaliati dai monumenti e gara conclusa. #Diplorunners - X Vai su X

Mezza maratona di Palermo, è record di partecipanti: in gara anche un atleta di 85 anni - 600 iscritti in rappresentanza di 44 nazioni, di cui 800 stranieri e 250 provenienti da fuori Sicilia ... Segnala palermotoday.it

Mezza maratona di Palermo, africani protagonisti annunciati - Oggi e domani il rito del dei pettorali e del pacco gara, poi sarà tutto pronto per un'edizione dei record, la numero 11, dell'XI Palermo International Half Marathon- Secondo ansa.it

Mezza Maratona di Palermo, festa di sport per 1.300 atleti - Tra gli uomini vittoria con record per Joseph Kimutai, prima delle donne Teresiah Omosa 20/10/2024 Cristoforo Spinella Riprese e ... Lo riporta rainews.it