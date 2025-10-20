mettere a gara presto il servizio e ripensarlo

Scrivere sui rincari delle bollette è ormai come ’sparare sulla Croce Rossa’. Per le bollette Tari inviate in questi giorni da Iren però le solite motivazioni (rincaro dei costi del gas e delle altre materie prime, nuovi dazi sulle medesime, difficile situazione. ) non valgono affatto. Lo smaltimento dei rifiuti potrebbe essere, e per alcune aziende lo è, addirittura un affare. Per le nostre evidentemente è solo un costo. Non credo che l’affidamento ad altra multiutility potrebbe cambiare radicalmente le prospettive, anche se una gara fatta bene dovrebbe portare sia a un miglioramento del servizio che alla riduzione dei costi e soprattutto a una reale trasparenza sui costi del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

