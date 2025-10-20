Mettere a gara presto il servizio e ripensarlo

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrivere sui rincari delle bollette è ormai come ’sparare sulla Croce Rossa’. Per le bollette Tari inviate in questi giorni da Iren però le solite motivazioni (rincaro dei costi del gas e delle altre materie prime, nuovi dazi sulle medesime, difficile situazione. ) non valgono affatto. Lo smaltimento dei rifiuti potrebbe essere, e per alcune aziende lo è, addirittura un affare. Per le nostre evidentemente è solo un costo. Non credo che l’affidamento ad altra multiutility potrebbe cambiare radicalmente le prospettive, anche se una gara fatta bene dovrebbe portare sia a un miglioramento del servizio che alla riduzione dei costi e soprattutto a una reale trasparenza sui costi del servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

mettere a gara presto il servizio e ripensarlo

© Ilrestodelcarlino.it - "Mettere a gara presto il servizio e ripensarlo"

Contenuti che potrebbero interessarti

Moratti: «Trenord non va bene voglio mettere a gara il servizio» - A lanciare la partenza è stata Letizia Moratti, ex assessora nella giunta dell’uscente Attilio Fontana, e ora a ... Da laprovinciapavese.gelocal.it

Quei 19 treni abbandonati. Gabusi: "Presto gara per rimetterli in servizio" - Diciannove elettrotreni Minuetto, costati oltre 130 milioni di euro, sono fermi, alla mercé dei vandali e dell’incuria. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Mettere Gara Presto Servizio