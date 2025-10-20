Meteo | venti nordorientali e piogge sparse ma in Sicilia torna presto il sole

Soffiano sulla Sicilia venti nord orientali che determinano una certa variabilità sui settori ionici, dove non mancano locali precipitazioni. Sono le previsioni del meteorologo di 3BMeteo Francesco Nucera.Secondo l'esperto, questa circolazione tenderà ad attenuarsi a partire da martedì, quando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

