Meteo | torna il sole in arrivo venti di Scirocco e temperature fino a 28 gradi

Dopo un weekend all’insegna della variabilità e di qualche pioggia causata dai venti nord-orientali, il tempo ad Agrigento e in provincia è destinato a migliorare. Da domani una massa d’aria più secca, spinta da venti di Scirocco, porterà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

