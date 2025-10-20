Meteo sulla Toscana pioggia e temporali | è allerta gialla il tempo cambia completamente

Firenze, 20 ottobre 2025 – Dimenticare il sole e il tepore dei giorni di ottobre che abbiamo trascorso: il tempo cambia completamente in Toscana, un’inversione di tendenza totale a causa della bassa pressione che abbraccerà la regione nei prossimi giorni. Cominciamo intanto con la giornata di martedì 21 ottobre, quando le temperature si abbasseranno ma soprattutto arriverà la pioggia. Con fenomeni potenzialmente anche intensi e che interesseranno, come da bollettino della Regione, tutta la Toscana occidentale, quindi l’intera costa isole incluse, e la parte centrale. Si “salvano” solo alcune zone della provincia di Arezzo, Siena e Grosseto, più orientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo, sulla Toscana pioggia e temporali: è allerta gialla, il tempo cambia completamente

Scopri altri approfondimenti

Meteo come sarà il tempo lunedì 20 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto - facebook.com Vai su Facebook

#meteo #Toscana fine settimana stabile, peggiora da Lun con cielo nuvoloso e deboli piogge sul nord-ovest; rovesci o temporali dalla notte tra Lun e Mar. Temperature stazionarie nel weekend (max fino a 20-22 C); min in aumento e max in calo da Lunedì - X Vai su X

Meteo, sulla Toscana pioggia e temporali: è allerta gialla, il tempo cambia completamente - Bassa pressione sulla regione: previste precipitazioni anche piuttosto intense su tutta la zona centro occidentale, compresa la costa. Scrive lanazione.it

Perturbazione in arrivo: allerta meteo per pioggia e temporali a Firenze e nel fiorentino - Una perturbazione atlantica transiterà tra oggi e domani, portando piogge diffuse, in particolare sul nord ovest. Secondo 055firenze.it

Meteo Toscana, cambia il tempo: arrivano nuvole e pioggia - Dopo il bel tempo delle scorse settimane e del weekend, la cosiddetta ' ottobrata ' ha i minuti contati: per questa settimana infatti è atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana, con ... 055firenze.it scrive