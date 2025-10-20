Meteo sulla Toscana pioggia e temporali | è allerta gialla il tempo cambia completamente

Firenze, 20 ottobre 2025 – Dimenticare il sole e il tepore dei giorni di ottobre che abbiamo trascorso: il tempo cambia completamente in Toscana, un’inversione di tendenza totale a causa della bassa pressione che abbraccerà la regione nei prossimi giorni. Cominciamo intanto con la giornata di martedì 21 ottobre, quando le temperature si abbasseranno ma soprattutto arriverà la pioggia. Con fenomeni potenzialmente anche intensi e che interesseranno, come da bollettino della Regione, tutta la Toscana occidentale, quindi l’intera costa isole incluse, e la parte centrale. Si “salvano” solo alcune zone della provincia di Arezzo, Siena e Grosseto, più orientali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

