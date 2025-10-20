Meteo Roma e Lazio in arrivo una nuova perturbazione | piogge e calo delle temperature da martedì

Dopo un periodo di stabilità e temperature miti, il tempo è destinato a cambiare: da martedì 21 ottobre una nuova perturbazione porterà piogge, rovesci e un generale calo termico su tutto il Lazio. Le prime precipitazioni sono attese in mattinata sul Viterbese, per poi estendersi progressivamente alle altre province, inclusa la Capitale, con fenomeni localmente intensi. Le piogge più abbondanti interesseranno le aree settentrionali della regione, dove in alcune zone gli accumuli di pioggia potrebbero superare i 50 millimetri in 24 ore, specialmente lungo il confine con l’Umbria. Le temperature scenderanno di alcuni gradi rispetto ai giorni precedenti: le massime non supereranno i 17°C a Viterbo, i 20°C a Roma, i 18°C a Frosinone e i 21°C a Latina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio, in arrivo una nuova perturbazione: piogge e calo delle temperature da martedì

Altre letture consigliate

METEO ROMA: nei prossimi giorni torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Roma – Tempo ancora stabile, ma per domani sono attese piogge e temporali, localmente anche intensi - Tempo ancora stabile con cieli velati, ma per domani sono attese piogge e temporali e poi graduale miglioramento da mercoledì ... Lo riporta centrometeoitaliano.it

Meteo a Roma e nel Lazio, da martedì torna la pioggia. Le previsioni - Da martedì, infatti, è previsto un peggioramento con piogge e rovesci in mattinata a partire dal Viterbese, in intensificazione con il passare delle ore e in ... Si legge su romatoday.it

Meteo Latina, cambia tutto: “Perturbazione in arrivo. Tornano le piogge” - com per l’inizio di questa settimana nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. latinatoday.it scrive