Meteo Roma del 20-10-2025 ore 19 | 15
meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sull'Emilia Romagna e Triveneto al pomeriggio ancora cieli coperti ovunque con piogge relegate a Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi al centro cieli coperti sia al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse carattere moderato in serata precipitazioni in esaurimento nella notte qualche fenomeno peso sulla Toscana al sud Al mattino c'è lì veramente nuvoloso comunque coperto tra Molise campagna al pomeriggio attese precipitazioni per campagna Basilicata qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori in serata e nottata ancora piogge sulle regioni localmente sulle Isole maggiori temperature minime rialzo massime deve che al centro stabilimento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Meteo a Roma e nel Lazio, da martedì torna la pioggia. Le previsioni https://ift.tt/ypPiZEa - X Vai su X
METEO ROMA: nei prossimi giorni torna la pioggia! Le previsioni dettagliate sul sito #meteo #roma #meteoroma - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Roma del 20-10-2025 ore 06:15 - meteo per ritrovarti l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo in peggioramento con piogge e temporali mattino al nord ovest nel ... Si legge su romadailynews.it
Meteo Roma – Tempo stabile con temperature massime oltre i +20°C sino ad avvio di settimana, poi rapido peggioramento - Meteo su Roma stabile fino ad avvio di settimana con sole prevalente e temperature miti, poi rapido peggioramento nella giornata di martedì ... Lo riporta centrometeoitaliano.it
Meteo Roma – Weekend nel complesso stabile con temperature massime oltre i +20°C - Meteo su Roma stabile fino ad avvio di settimana con sole prevalente e temperature miti, poi rapido peggioramento nella giornata di martedì ... Si legge su centrometeoitaliano.it