Meteo Roma del 20-10-2025 ore 06 | 15

meteo per ritrovarti l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo in peggioramento con piogge e temporali mattino al nord ovest nel pomeriggio anche sul Lombardia ed emilia-romagna con fenomeni intensi sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre 2000 2200 m tra la terra e la notte maltempo verso il nord est al centro tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito al pomeriggio pioggia e temporali in arrivo sull'alta Toscana in serata e nottata c'è lì per lo più nuvoloso su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi su Toscana è piaciuto altro e al sud giornata all'insegna del bel tempo sulle isole con cieli sereni o parzialmente nuvolosi maggiori addensamenti sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati tra la sera e la notte non in generale ancora asciutto Salvo locali piovaschi temperature minime in diminuzione Salve lieve rialzo sulle regioni centrali massime stabili o in lieve rialzo al sud sul Medio versante Adriatico e vinca l'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

