Meteo | Previsioni per martedì 21 ottobre
A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio. formazioni nebbiose in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3046m. I. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
Meteo in Trentino, settimana all’insegna dell’instabilità: le previsioni per i prossimi giorni - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Meteo, 21 ottobre a rischio forti piogge: le previsioni - Fase di caldo anomalo nella seconda parte della settimana. Scrive meteo.it
Previsioni meteo martedì 21 ottobre, a Milano e in Lombardia niente pioggia ma cielo coperto - Anche sul resto della Lombardia il cielo sarà molto nuvoloso o a tratti pure coperto ... Si legge su milano.corriere.it
Previsioni meteo, in arrivo la burrasca di fine estate: temporali al Centro-Nord - Dopo qualche giorno di instabilità, con forti piogge che hanno colpito in particolare modo il nord Italia, il fine settimana che sta per arrivare vedrà il nostro Paese diviso in due dal punto di vista ... gazzetta.it scrive