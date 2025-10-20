Meteo Lombardia torna la pioggia | sarà una settimana tipicamente autunnale

Milano, 20 ottobre 2025 – La settimana che si apre sarà tipicamente autunnale in Lombardia a causa della prevalenza di venti molto umidi provenienti dall’Atlantico. Saranno due le perturbazioni in transito: la prima è già in transito sui cieli della regione e farà sentire i suoi effetti fino alla giornata di domani, martedì 21 ottobre, mentre la seconda ci interesserà nella giornata di giovedì 23. Lunedì 20 ottobre . Martedì 21 ottobre . Mercoledì 22 ottobre . Giovedì 23 ottobre. Le perturbazioni di origine atlantica porteranno a clima instabile e a un generale abbassamento delle temperature. Lunedì 20 ottobre . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Lombardia, torna la pioggia: sarà una settimana tipicamente autunnale

