Meteo in Toscana le previsioni della settimana
L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedìraggiungerà la Toscana. La nuvolosità, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, aumenterà progressivamente e sulle aree settentrionali della nostra regione giungeranno le prime piogge già in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Meteo come sarà il tempo domenica 19 ottobre in Toscana e provincia di Grosseto - facebook.com Vai su Facebook
#meteo #Toscana fine settimana stabile, peggiora da Lun con cielo nuvoloso e deboli piogge sul nord-ovest; rovesci o temporali dalla notte tra Lun e Mar. Temperature stazionarie nel weekend (max fino a 20-22 C); min in aumento e max in calo da Lunedì - X Vai su X
Meteo, 20 ottobre con nuova perturbazione al Nord poi caldo anomalo al Sud - ovest e alta Toscana con rischio di forti piogge in Liguria. Da meteo.it
Meteo in Toscana, le previsioni della settimana - L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì raggiungerà la Toscana. Riporta firenzetoday.it
Previsioni meteo, inizio settimana con correnti occidentali poi migliora al Sud nella seconda parte - Profondi vortici depressionari transiteranno infatti sull'Europa centrale richiamando però aria più calda verso il Mediterraneo ... Lo riporta msn.com