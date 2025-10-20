Meteo in Toscana le previsioni della settimana

Firenzetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedìraggiungerà la Toscana. La nuvolosità, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, aumenterà progressivamente e sulle aree settentrionali della nostra regione giungeranno le prime piogge già in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

meteo toscana previsioni settimanaMeteo, 20 ottobre con nuova perturbazione al Nord poi caldo anomalo al Sud - ovest e alta Toscana con rischio di forti piogge in Liguria. Da meteo.it

meteo toscana previsioni settimanaMeteo in Toscana, le previsioni della settimana - L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di lunedì raggiungerà la Toscana. Riporta firenzetoday.it

meteo toscana previsioni settimanaPrevisioni meteo, inizio settimana con correnti occidentali poi migliora al Sud nella seconda parte - Profondi vortici depressionari transiteranno infatti sull'Europa centrale richiamando però aria più calda verso il Mediterraneo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Toscana Previsioni Settimana