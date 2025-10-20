Meteo in arrivo una forte perturbazione atlantica | piogge e calo termico in tutta Italia

Un’intensa perturbazione atlantica è pronta a colpire l’Italia, segnando un brusco cambio di scenario dopo giorni di clima stabile. Lo conferma il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, che parla di “una vasta e violenta perturbazione di origine atlantica destinata a cambiare rapidamente le condizioni meteorologiche nel giro di poche ore”. Il peggioramento inizierà lunedì 20 ottobre, con piogge e temporali anche di forte intensità soprattutto al Nord e su parte del Centro. Le aree più esposte saranno la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale, dove le precipitazioni potranno risultare particolarmente violente e localmente persistenti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meteo, in arrivo una forte perturbazione atlantica: piogge e calo termico in tutta Italia

