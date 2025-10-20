Meteo Genova e Liguria da oggi arriva l' autunno | piogge diffuse vento forte e mare mosso

Genova e la Liguria si sono risvegliate oggi, lunedì 20 ottobre, sotto un cielo grigio e piovoso. Dopo un lungo periodo di tempo bello e soleggiato - in cui non sono mancati weekend quasi estivi, con molte persone che sono andate ancora in spiaggia - torna il maltempo con la prima perturbazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

