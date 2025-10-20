Meteo allerta maltempo per nubifragi | le regioni a rischio Le previsioni

Prosegue la fase di maltempo, specie sulle regioni del Nord. Questa la valutazione geli esperti meteo che sottolineano lo spostamento delle piogge anche verso le regioni del Centro, in particolare quelle tirreniche. Va decisamente meglio al Sud dove dominano temperature anche sopra la media. In particolare, le piogge, nelle prossime ore, proseguono il loro tragitto verso Est andando ad interessare le regioni del Triveneto, ma anche l’Alto Tirreno ed in seguito tutta la fascia tirrenica saranno interessate, con la giornata di martedì che vedrà anche precipitazioni abbondanti proprio su questo settore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni

