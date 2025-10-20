Meteo a Palermo è la settimana dell' instabilità | tra piogge e scirocco si potranno toccare i 28 gradi

Soffiano sulla Sicilia venti nord-orientali che determinano una certa variabilità sui settori ionici, dove non mancano locali precipitazioni. Questa circolazione tenderà ad attenuarsi a partire da martedì, quando una nuova massa d’aria più secca raggiungerà l’isola sotto forma di venti di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

