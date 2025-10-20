Messina vuole ricordare Giovanni Spadolini il Pri propone di intitolargli una via

Il Partito Repubblicano Italiano di Messina ha chiesto all’amministrazione comunale di intitolare una via, piazza o spazio pubblico alla memoria dell’onorevole Giovanni Spadolini, figura di rilievo nella storia repubblicana italiana.L’iniziativa, avanzata dal responsabile politico cittadino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

