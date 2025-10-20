Messina vuole ricordare Giovanni Spadolini il Pri propone di intitolargli una via
Il Partito Repubblicano Italiano di Messina ha chiesto all’amministrazione comunale di intitolare una via, piazza o spazio pubblico alla memoria dell’onorevole Giovanni Spadolini, figura di rilievo nella storia repubblicana italiana.L’iniziativa, avanzata dal responsabile politico cittadino. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Baccalà, Pesce, ma anche Pidoni. A Messina la tradizione vuole che "l'antivigilia" di Natale 23 dicembre si mangi il baccalà fritto, ma anche i pidoni. La cena del 24 invece il pesce. Ma esattamente come si chiamano pitoni o pidoni? Abbiamo fatto qualche ricer - facebook.com Vai su Facebook
Messina, in arrivo “Joppoliana” una manifestazione per ricordare lo scrittore Beniamino Joppolo | INFO e DATE - Drammaturgo, narratore, poeta, saggista, pittore, ha saputo eccellere in ciascuna di queste sue at ... msn.com scrive