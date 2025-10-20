Messico strade della Capitale infestate da zombie colorati

Migliaia di zombie hanno invaso uno dei viali principali di Città del Messico in occasione della colorata marcia annuale, in vista del giorno dei morti. Intere famiglie si sono travestite per un pomeriggio all'insegna di paura e risate. Personaggi della cultura popolare come cartoni animati, mariachi, infermiere e clown erano travestiti da zombie.

